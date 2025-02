Sorge um Papst Franziskus: Nacht im Krankenhaus verlief ruhig

Behandlung in der Gemelli–Klinik

Der Papst befindet sich seit über einer Woche in der römischen Gemelli–Klinik, wo er wegen einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion mit Entzündungsherden in der Lunge behandelt wird. Zwar arbeitete das Kirchenoberhaupt vom Krankenhaus aus weiter, öffentliche Termine nahm er jedoch nicht mehr wahr. So wird er auch am heutigen Sonntag bei der Messe zum Jubiläum der Diakone im Petersdom von Erzbischof Rino Fisichella (73) vertreten.