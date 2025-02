Sorge um Papst Franziskus: Zustand «weiterhin kritisch»

Grösste Befürchtung Blutvergiftung

Der Papst sei «nicht ausser Gefahr». Franziskus habe den Tag in wachem Zustand in einem Sessel verbracht. Am Samstag habe er sich weniger wohl als am Vortag gefühlt. Ausserdem heisst es in der Mitteilung, bei am Tage durchgeführten Blutuntersuchungen sei ein Mangel an Thrombozyten, also Blutplättchen, diagnostiziert worden. Daher habe Franziskus Bluttransfusionen erhalten. Die Mitteilung schliesst mit dem Satz: «Im Moment ist die Prognose noch zurückhaltend.»