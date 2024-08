Sorge um schwangere Hailey: Justin Bieber legt sich mit Teenagern an

Popstar Justin Bieber (30) hat offenbar genug davon, in seinem Privatleben regelmässig von Fans belagert zu werden. Und seine Wut darüber liess der Sänger nun an einer Gruppe Teenagern aus, die ihn in der Lobby eines Hotels in West Hollywood wohl nicht in Ruhe lassen wollten. Ein Video des Vorfalls macht auf TikTok die Runde.