Grosse Sorge um Ulli Wegner (80). Deutschlands erfolgreichster Trainer im Box-Sport ist an Darmkrebs erkrankt. Das meldet die «Bild»-Zeitung. Demnach ist im Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn ein bösartiger Tumor am Darm entdeckt worden, als Wegner eigentlich wegen Schmerzen im rechten Bein in der Klinik vorstellig wurde. Die Operation zur Entfernung der Wucherung hat bereits stattgefunden.