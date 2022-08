Sorge vor Gewitter: Ist Helene Fischers Mega-Konzert in Gefahr?

Am morgigen Samstag, den 20. August 2022, steigt ab 20 Uhr das Mega-Konzert mit Helene Fischer (38) in München. Vor wenigen Stunden meldeten die Veranstalter, dass alle 130.000 Tickets vergriffen seien - ausverkauft. Doch die Bedenken um ein sorgenfreies Konzert wachsen. Der Grund: ein Blick auf den Wetterbericht. Für die bayerische Landeshauptstadt sind für das komplette Wochenende starke Regenfälle angekündigt. Auch Gewitter könnte es vereinzelt geben. Der Deutsche Wetterdienst gab am Freitag eine offizielle Unwetterwarnung für München heraus. Bislang gilt diese bis Samstagmorgen um 8 Uhr. Einlass in der Messe München, wo das Konzert stattfinden wird, ist ab 14 Uhr.