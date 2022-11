Darum geht es in «Souls»

In «Souls» lernen Zuschauer die Leben sich scheinbar völlig fremder Leute kennen: In Stockholm versucht die schwangere Pathologin Allie (Julia Koschitz, 47, «Im Schatten der Angst») alles, um ihren geliebten Ehemann und Piloten Leo (Laurence Rupp, 35, «Barbaren») an einem Flug zu hindern. In Berlin schliesst sich die 25-jährige Linn (Lili Epply, 27, «Tatort: Verschwörung») einer Sekte an, deren Mitglieder aus den unterschiedlichsten Gründen verzweifelt an ein Leben nach dem Tod glauben wollen. Und in einem Krankenhaus mitten in Deutschland wacht Hanna (Brigitte Hobmeier, 46, «Weissbier im Blut») nach einem schweren Autounfall auf und fragt sich, wie ihr 14-jähriger Sohn Jacob (Aaron Kissiov, 18, «Die Wolf-Gäng») es geschafft hat, sie beide vor dem Ertrinken zu retten. Als Jacob ein paar Tage nach dem Unfall plötzlich behauptet, sich an ein früheres Leben als Pilot eines verschollenen Passagierflugzeugs zu erinnern, verändert er das Schicksal der drei Frauen auf dramatische Weise.