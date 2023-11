«Sound of Freedom»: Dieser Skandal umgibt den Film mit James Caviezel

In den USA führte im vergangenen Sommer kein Weg an den Blockbustern «Oppenheimer» und «Barbie», scherzhaft zu «Barbenheimer» fusioniert, vorbei. Doch zunächst still und kurz darauf so gar nicht mehr klammheimlich mauserte sich in deren Windschatten noch ein dritter Film zu einem überraschenden Kassenschlager: Der Low–Budget–Thriller «Sound of Freedom», gedreht von Alejandro Monteverde (46) und mitproduziert von Mel Gibson (67). Das Skurrile: Ausgerechnet ein Skandal um den Film, der hierzulande am 8. November anläuft, machte ihn in den USA zum gewaltigen Erfolg.