Eine Ausnahme ist der Donnerstag. Los geht es bereits am heutigen 15. Juni mit Warm-up-Partys, bevor dann am Freitag das Festival so richtig beginnt. Auf dem Hurricane werden am Donnerstag ab 20 Uhr Antje Schomaker, Rogers, Zugezogen Maskulin und dann Querbeat spielen. Auf dem Southside geht es ebenfalls ab 20 Uhr mit Rikas, Schmutzki, Frittenbude sowie abschliessend Beauty & the Beats los.