«Spaceballs 2» kommt! Mel Brooks wirkt mit und pikiert ganz Hollywood

Joghurt präsentiert wohl wieder Merchandise–Angebote

Laut «Entertainment Weekly» steht zudem bereits fest, dass Brooks in seine Rolle als goldener Yoda–Verschnitt Joghurt zurückkehren wird und wohl wieder einige verlockende Produktangebote parat hat. Auch Branchenseite «Deadline» hat weitere tolle Neuigkeiten für alle Fans des Kultfilms: So sollen demnach sowohl Bill Pullman als auch Rick Moranis in ihren jeweiligen Rollen zu sehen sein. Vor allem im Fall von Moranis wäre es eine kleine Sensation. Der Star wirkte in den vergangenen rund 30 Jahren nur höchst sporadisch in Hollywood mit. Bestätigt sei diese Nachricht offiziell aber noch nicht.