Spaniens Altkönigin Sofía ist im Krankenhaus

Erkrankung kommt überraschend

Der Krankenhausaufenthalt kommt für die Öffentlichkeit überraschend: In den vergangenen Tagen hatte die 85–Jährige noch fleissig öffentliche Termine wahrgenommen. Am Samstagabend (6. April) war sie zu Gast bei der Hochzeit von Madrids Bürgermeister José Luis Martínez–Almeida. Am Tag vor ihrer Einlieferung in die Klinik nahm sie an einer Trauerfeier für ihren Neffen Fernando Gómez–Acebo teil.