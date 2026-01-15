Spaniens Altkönigin Sofía trauert um ihre Schwester Irene

Das spanische Königshaus ist in Trauer. Irene von Griechenland (1942–2026), die jüngere Schwester von Spaniens Altkönigin Sofía (87), ist verstorben. Das hat der Palast mitgeteilt. Die Prinzessin ist am 15. Januar in Madrid gestorben.
«Ihre Majestäten, der König und die Königin Sofía, bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11:40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekannt geben zu müssen», heisst es laut der spanischen Zeitschrift «¡Hola!» in einer Mitteilung. Bis zur Abdankung ihres Ehemannes, König Juan Carlos I. (88), war Sofía Königin Spaniens.
Gesundheitszustand soll sich zuletzt verschlechtert haben
Der Gesundheitszustand von Irene von Griechenland hatte sich zuletzt offenbar immer weiter verschlechtert. Wie das Magazin zuvor berichtet hatte, hatte Sofía Termine in dieser Woche abgesagt, um bei ihrer Schwester sein zu können. Der spanische Palast hatte sich nicht zum Zustand von Prinzessin Irene geäussert.
Bereits seit längerer Zeit war allerdings bekannt, dass Irene von Griechenland auf einen Rollstuhl angewiesen war. Bei der Hochzeit von Nikolaos von Griechenland (56) und Chrysi Vardinogiannis (44) waren Sofía und ihre Schwester im Februar 2025 ein letztes Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. In diesem Rahmen entstanden unter anderem Bilder, die zeigten, wie Sofia ihre im Rollstuhl sitzende Schwester schob. Beide waren damals nach Athen gereist. Wenige Wochen zuvor besuchten sie noch gemeinsam ein Weihnachtskonzert in Madrid.