«Die RFEF bedauert zutiefst, den Tod des Vaters von Olga Carmona bekannt geben zu müssen», heisst es in dem Statement. Die Fussballerin habe die Nachricht nach dem Endspiel erfahren, so der Verband. «Wir senden unsere aufrichtige Umarmung an Olga und ihre Familie in einer Zeit der tiefen Trauer», so der Tweet weiter. «Wir lieben dich, Olga, du bist Teil der spanischen Fussballgeschichte.»