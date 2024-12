Spanische Königsfamilie: Besonderes Foto für ihre Weihnachtskarte

Foto vom 10. Jahrestag der Proklamation

Davon ist auf der Karte freilich nichts zu sehen: Wie jedes Jahr übermitteln die Royals mit ihrer Weihnachtskarte ihre besten Wünsche für die Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr. Die Ausgabe 2024 vermittelt trotz der Krise Zuversicht und Optimismus. Es enthält ein bislang unveröffentlichtes Foto der spanischen Königsfamilie, auf dem die vier eng zusammenstehend in die Kamera lächeln. Während der König den Arm der Jüngsten umfasst, umarmt die Königin Thronfolgerin Leonor. Die beiden Frauen bilden in Blau (Letizia) und Rot (Leonor) besondere farbliche Hingucker. Das Bild wurde an einem wichtigen Tag für die Krone aufgenommen: am 10. Jahrestag der Proklamation von Felipe VI. zum König am 19. Juni.