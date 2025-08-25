Spanische Schauspielerin Verónica Echegui stirbt mit nur 42 Jahren

In Interviews zur Serie sprach Echegui über die Auswirkungen von Krankheiten auf Angehörige – Worte, die im Nachhinein eine besondere Bedeutung erhalten. «Die Serie stellt viele Fragen über Tod und Leben, denn es ist unmöglich, über den Tod zu sprechen, ohne über das Leben und die Art, wie man es lebt, zu reden», erklärte die Schauspielerin damals laut «Daily Mail».