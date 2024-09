Spannende Zahlen und Fakten zum «Bauer sucht Frau»-Jubiläum

Die Sendung

Am 2. Oktober 2005 feierte «Bauer sucht Frau» bei RTL Premiere. In der Kuppelshow, von der es mittlerweile über 200 Folgen (ohne Specials) gibt, hoffen die Landwirte ihren Partner fürs Leben zu finden. Nach einer ersten Vorstellungsrunde im TV sichten sie die eingegangenen Bewerbungen und wählen schliesslich die Damen aus, die sie bei einem Scheunenfest näher kennenlernen wollen. Danach entscheiden sie, wen sie zu sich auf den Hof einladen. Dort erleben die Kandidatinnen den Hofalltag und packen selbst mit an. In der finalen Folge wird dann enthüllt, ob es auch nach der Hofwoche zu einem Liebes–Happy–End gekommen ist. Vor der deutschen Ausgabe gab es bereits seit 2001 «Farmer Wants a Wife» in Grossbritannien oder «Bauer sucht Frau» in Österreich. In den Folgejahren entstanden weitere Versionen in mehr als 20 Ländern, darunter «Farmer Wants a Wife» in den USA (Premiere 2008).