Spassige Ostereier: Die besten Easter Eggs von Google

Antwort auf die Frage nach dem Leben

Mit einem einzigen kleinen Vorschlag giesst Google Öl ins Feuer um die seit Jahren vieldiskutierte Frage, ob Han Solo (Harrison Ford) oder Greedo (Paul Blake) in «Krieg der Sterne» zuerst geschossen hat. Im Original von 1977 drückt Han Solo zuerst ab. Später wurde die Szene überarbeitet und Greedo schiesst zuerst, so dass Han Solo in Notwehr handelt. Wer die bei Google genutzte Sprache auf Englisch stellt und nach «Han shot first» (dt. «Han hat zuerst geschossen») sucht, bekommt als Verbesserungsvorschlag «Did you mean: Greedo shot first» (dt. «Haben Sie ‹Greedo hat zuerst geschossen› gemeint») angezeigt. Bei der Suche nach «Greedo shot first» funktioniert das Ganze genau andersherum.