Spaziergang der Royals: Darum war Prinzessin Anne nicht dabei

Fast alle hochrangigen Royals haben sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham gezeigt. Beim öffentlichen Spaziergang zum Gottesdienst waren König Charles III. (74), Königsgemahlin Camilla (75), Thronfolger Prinz William (40) mit Familie sowie Prinz Edward (58) und sogar der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) zu sehen. Aber eine aus der ersten Riege der Königsfamilie fehlte: Prinzessin Anne (72). Die Schwester des Königs soll das Familienereignis verpasst haben, weil sie angeblich eine Erkältung auskurieren muss, wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet.