«Speed»: Vor genau 30 Jahren landete Keanu Reeves im Bomben-Bus

«Quizfrage, du Schlaumeier: In einem Bus ist 'ne Bombe. Sobald der Bus schneller als fünfzig Meilen fährt, ist die Bombe scharf. Fährt er weniger als fünfzig Meilen, wird sie explodieren. Was machst du?» Mit diesem Zweizeiler liess der herrlich diabolische Schurke Howard Payne (Dennis Hopper, 1936–2010) nicht nur Polizist Jack Traven (Keanu Reeves, 59) an seinem teuflischen Plan teilhaben. Er erklärte dem Kinopublikum im Grunde den gesamten und ebenso hanebüchenen wie effektvollen Plot des Actionfilms «Speed». Am 10. Juni 1994 startete der Streifen, den einst schon Homer Simpson andachtsvoll als «Der Bus, der nicht langsamer werden durfte» lobpreiste, in den US–Kinos. Pünktlich zum 30. Jubiläum soll dem Film erneut gehuldigt werden.