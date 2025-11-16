Spendenlauf: Fürstin Charlène zeigt sich von ihrer emotionalen Seite

Legeres Outfit und starke Emotionen

Bei dem Lauf der Vereinigung «Children & Future» werden mit jedem zurückgelegten Kilometer Spenden zur Unterstützung von Projekten für kranke oder benachteiligte Kinder gesammelt. Das Engagement liess die Fürstin, die zu dem Event in einer legeren roten Jacke und schwarzer Hose erschien, sichtlich emotional werden. Ein Video der Veranstalter zeigt die Fürstin, wie sie einige Umarmungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt und bei der Umarmung eines Mannes im Rollstuhl offenbar mit den Tränen kämpft.