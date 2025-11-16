Spendenlauf: Fürstin Charlène zeigt sich von ihrer emotionalen Seite

Charlène von Monaco (47) hat am Samstag ihre Unterstützung für einen Spendenlauf gezeigt. Die Ehefrau von Albert II. (67) habe «offiziell den Startschuss für die 26. Ausgabe des ‹No Finish Line› gegeben», heisst es in einem Instagram–Post des Fürstenhauses.
Zu der Veranstaltung wird erklärt: «Dieser Wohltätigkeitslauf, der unter der Schirmherrschaft von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène steht, steht allen offen, egal ob Läufer oder Geher, mit oder ohne Lizenz, und verkörpert die Werte der Ausdauer, des Teilens und der Grosszügigkeit.»
Legeres Outfit und starke Emotionen
Bei dem Lauf der Vereinigung «Children & Future» werden mit jedem zurückgelegten Kilometer Spenden zur Unterstützung von Projekten für kranke oder benachteiligte Kinder gesammelt. Das Engagement liess die Fürstin, die zu dem Event in einer legeren roten Jacke und schwarzer Hose erschien, sichtlich emotional werden. Ein Video der Veranstalter zeigt die Fürstin, wie sie einige Umarmungen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt und bei der Umarmung eines Mannes im Rollstuhl offenbar mit den Tränen kämpft.
Zudem kam es zu einer tierischen Begegnung: Fürstin Charlène durfte mehrere Hunde streicheln, die Westen mit der Aufschrift «Adoptiere mich» trugen. Die 47–Jährige ging auf die Knie und freute sich sichtlich über die Streicheleinheiten.
Die Fürstin hat bekanntlich ein Herz für Tiere. Zu einer Veranstaltung Anfang November brachte sie einen ganz besonderen Begleiter mit: ihren Chihuahua Harley. Bei dem Solidaritätslauf zur Unterstützung des Tierschutzes war sie mit dem Hündchen auf dem Arm zu sehen.