Spice Girls: Album-Neuauflage zum 25. Jubiläum von «Spiceworld»

Rückblick auf erfolgreiche Zeit

«Sagt Hallo zu #Spiceworld25», heisst es in der Mitteilung. «Um 25 Jahre ‹Spiceworld› zu feiern, veröffentlichen wir am 4. November eine neue Jubiläumsausgabe mit Demos, neuen Remixen und unveröffentlichten Live-Aufnahmen und Tracks, darunter eine noch nie gehörte ‹Step To Me›-Demoaufnahme.» Das erweiterte Album kann ab jetzt vorbestellt werden. «Die ‹Spiceworld›-Ära sei eine »so lustige Zeit für sie gewesen«, erklärt die Gruppe in einem gemeinsamen Statement. »Wir hatten gerade ein Nummer-eins-Album mit ‹Spice›, wir reisten um die ganze Welt und trafen unsere grossartigen Fans, wir veröffentlichten unser zweites Album UND wir hatten unseren eigenen Film! Wer hätte das gedacht? Es ist verrückt, dass 25 Jahre vergangen sind."