Spice Girls sagen geplante Jubiläumstour endgültig ab

Mel C bleibt trotzdem optimistisch

Mel C selbst bestätigte laut «Daily Mail» im australischen Radio gegenüber der KIIS–Sendung «The Smallzy Show», dass eine Wiedervereinigung derzeit nicht mehr ansteht: «Nein, es gibt keine Reunion. Wir stehen die ganze Zeit in Kontakt. Wir wollen etwas machen – wer weiss, wann.» Gleichzeitig gab sie sich kämpferisch: «Ich bleibe optimistisch und drücke die Daumen, dass ihr die Spice Girls irgendwann wieder gemeinsam sehen werdet.»