«Spider-Man: Across the Spider-Verse» startet stark ins Kino

Spider-Man bleibt ein Garant für starke Zuschauerzahlen - auch in animierter Form. «Spider-Man: Across the Spider-Verse» ist weltweit erfolgreich in die Kinos gestartet. Der Nachfolger des Überraschungserfolgs «Spider-Man: A New Universe» (2018) spielte in den USA zum Start 120,5 Millionen US-Dollar ein. Dies berichtet unter anderem "Variety".