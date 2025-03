«Spider-Man»-Star Jacob Batalon hat sich verlobt

Jacob Batalon feierte 2017 seinen Durchbruch als Ned Leeds, der beste Freund von Peter Parker alias Spider–Man (Tom Holland), in «Spider–Man: Homecoming». Es folgten weitere Auftritte im Marvel–Universum, in denen er erneut in die Rolle schlüpfte. Sein neuer Film «Mr. No Pain» erscheint am 20. März in Deutschland.