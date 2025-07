Spin-off für Cliff Booth: Brad Pitt ist zurück in seiner Oscar-Rolle

Mehrere Medien berichteten bereits im April über das Projekt. Tarantino hatte zuvor in seiner Buchadaption von «Once Upon a Time... in Hollywood» tiefere Einblicke in Booths Vergangenheit gegeben. Der neue Film soll Pitts Figur in Hollywood begleiten – einige Zeit nach den Ereignissen von «Once Upon a Time... in Hollywood». Laut «Deadline» sollen auch Yahya Abdul–Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino und Corey Fogelmanis darin mitspielen.