Spin-off von James Bond: Florence Pugh soll Miss Moneypenny werden

James Bond gehört jetzt Amazon

Die Nachricht über das James–Bond–Spin–off kommt kurz nach der Übergabe des Franchises in die Hände von Amazon. Mitte Februar war bekannt geworden, dass die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli (64) und Michael G. Wilson (83) die Rechte an James Bond nach über 30 Jahren aus dem Familienbesitz an die Amazon–MGM–Studios verkauft haben.