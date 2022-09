Ron Burgundy trifft auf Deadpool - in einem Weihnachtsmusical. So in etwa lässt sich die Apple-Eigenproduktion «Spirited» mit Will Ferrell (55) und Ryan Reynolds (45) in den Hauptrollen zusammenfassen. Das schräge Projekt, eine musikalische Neuinterpretation der berühmten «Weihnachtsgeschichte» von Charles Dickens (1812-1870), hat inzwischen einen offiziellen Starttermin spendiert bekommen: ab 18. November werden Ferrell und Reynolds gemeinsam auf Apple TV+ trällern und tanzen.