Spitzenauftritt: Amal Clooney bezaubert neben George im roten Jumpsuit

Amal Clooney (44) hat einmal mehr bewiesen, dass sie ihrem Mann, dem ehemaligen «Sexiest Man Alive», optisch in nichts nachsteht. Zu den History Talks 2022 in Washington erschien sie in einem Jumpsuit aus roter Spitze. Der ärmellose Einteiler schmiegte sich ihrem Oberkörper an und ging auf Taillenhöhe über in ein weites Bein. Den Look vervollständigten Pumps und Creolen in Gold. Passend zu ihrem Kleid trug Amal Clooney roten Lippenstift.