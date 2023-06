Das Splash! entwickelte sich in den Folgejahren zum wichtigsten Hip-Hop-Festival Deutschlands, musste 2005 und 2006 jedoch mit starken Regenfällen an den Festivaltagen kämpfen. Durch die finanziellen Verluste stand die Zukunft des Festivals auf der Kippe, mit einem Benefizkonzert und Spenden konnte es jedoch gerettet werden. 2007 und 2008 fand es auf der Halbinsel Puch bei Bitterfeld statt, seit 2009 ist es in Ferropolis beheimatet. 2022 feierten dort an zwei Festival-Wochenenden rund 50.000 Hip-Hop-Fans. Dieses Jahr findet es am ersten Juliwochenende statt, nachdem der ursprüngliche Termin (6.-8. Juli 2023) vorverschoben wurde.