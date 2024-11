«Splinter Cell»-Film mit Tom Hardy ist gestorben

Ein «Splinter Cell»–Film? «Wir haben es einfach nicht hinbekommen»

Iwanyk sei laut eines Berichts des Portals «The Direct» im Jahr 2013 als Produzent des geplanten «Splinter Cell»–Films hinzugestossen. Jetzt habe er jedoch erklärt: «Dieser Film wäre grossartig gewesen... Wir haben es einfach nicht hinbekommen, weder vom Drehbuch noch vom Budget her. Aber er sollte grossartig werden.» Man habe – offenbar über die Jahre hinweg – «eine Million unterschiedliche Versionen» gehabt. Der Film wäre «der richtige gewesen, was wirklich traurig ist», so Iwanyk.