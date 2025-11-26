Sponsorenwirbel um Met Gala: Anna Wintour verteidigt Lauren Sánchez

Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich warten – und fielen vernichtend aus. Instagram–Nutzer überschwemmten den Ankündigungspost des Museums mit kritischen Kommentaren. «Das ist ein so ikonisches Thema und es ist so traurig zu sehen, wie es durch die Wahl der Sponsoren ruiniert wird», schrieb ein User. Ein anderer kommentierte scharf: «Das Metropolitan Museum of Art, VERKAUFT!!! an den Höchstbietenden. Wie geschmacklos.»