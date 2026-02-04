Sport-Asse Franziska Feldmeier und Vanessa Mark zieren den «Playboy»

Mark pflichtet ihr in diesem Punkt zu 100 Prozent bei und bezeichnet es als «schade, dass sich junge Mädchen – egal, in welcher Sportart – überhaupt Gedanken darüber machen müssen, ob sie weiblich genug aussehen». Männliche Athleten würden sich mit einer vergleichbaren Debatte nicht konfrontiert sehen. Überhaupt wünschen sie sich beide weniger Differenzierung der Geschlechter im Sport – zum Beispiel sollte jedem «klar werden, dass Eishockey kein purer Männersport ist», so Feldmeier.