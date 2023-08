Sport-Moderatorin Laura Papendick nach kurzer Babypause zurück im TV

Die 34–Jährige hat die ersten Wochen mit ihrem Sohn sehr genossen: «Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können und liebe das Mama–Sein. Wir geniessen jeden Augenblick, und insbesondere die Fortschritte, die der Kleine jetzt schon macht, sind unglaublich spannend. Jeder Moment ist einfach so besonders», schwärmt sie. Ihre kleine Familie, so Papendick weiter, sei das Wichtigste in ihrem Leben: «Aber ich liebe auch meinen Job und möchte ihn weiter ausführen.»