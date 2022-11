Sport-Reporterin Andrea Kaiser: Ball-Attacke während Moukoko-Interview

Die Sport-Reporterin Andrea Kaiser (40) in Diensten des Privatsenders Sat.1 war am Freitagabend beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (4:2) in einen kuriosen und schmerzhaften Zwischenfall involviert. Während eines Interviews mit dem deutschen Nationalspieler Youssoufa Moukoko (17) wurde Kaiser von einem Ball am Kopf getroffen. Der BVB-Star fängt Kaiser auf und fragt, ob alles in Ordnung wäre. Die Journalistin lächelt den Vorfall indes professionell weg und fährt mit dem Interview fort.