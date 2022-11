Satirischer Blick auf die Entwicklung des Fussballs

Dass im Fussball nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, weiss Bauerfeind nur zu gut. Und genau das soll in der neuen Sky-Show auf satirische Weise zum Thema gemacht werden: «Wir nehmen die durchaus fragwürdigen Entwicklungen des Fussballs in den satirischen Blick. Also Verhältnis von Fussball zu Fans oder Geld und wieso Stars heute anders sind als früher Gerd Müller.» An Geschichten, Anekdoten und Zitaten aus der Welt des runden Leders mangelt es da sicher nicht: «‹Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu›. Und: ‹Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken›... Ich wäre nichts ohne die Weisheiten des Sports», lacht Bauerfeind.