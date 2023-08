Sport trotz Rheuma: So wichtig ist die regelmässige Bewegung

Informationen der Deutschen Rheuma-Liga zufolge leiden hierzulande rund 20 Millionen Menschen unter einer rheumatischen Erkrankung. Unter diesem Oberbegriff befinden sich zahlreiche Krankheiten wie die rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew oder der systemische Lupus erythematodes (SLE). Egal ob im Kindesalter oder als Senioren: Patienten sind in der Regel bewegungseingeschränkt oder von Schmerzen geplagt, falls sie nicht korrekt behandelt werden. In ihrem neuen Buch «In der Sprechstunde: Rheuma» (KOSMOS Verlag, erscheint am 18. August) klärt die Fachärztin Dr. Eva Christina Schwaneck über die Mythen rund um die Erkrankungen auf. Vor allem das Thema Sport und Ernährung ist aus ihrer Sicht besonders wichtig für Rheumapatienten.