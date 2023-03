Sportfilm «Air»: Michael Jordan stellte Ben Affleck eine Bedingung

Der amüsante Sportfilm «Air - Der grosse Wurf» wird am 6. April in den deutschen Kinos erscheinen. Das von Ben Affleck (50) inszenierte Werk mit Matt Damon (52) in der Hauptrolle erzählt die wahre Geschichte der legendären Air-Jordan-Sneaker. Superstar Damon spielt den realen Nike-Mitarbeiter Sonny Vaccaro (83), der im Jahr 1984 die Idee hatte, für den damals verhältnismässig unbekannten NBA-Rookie Michael Jordan (60) einen Sportschuh zu produzieren - ein Einfall, der aus der kleinen Firma Nike einen Weltkonzern machte.