Sportfreunde Stiller: «Wir gingen mit völlig offenem Ende auseinander»

Vor Kurzem haben Sie Ihr erstes Konzert gegeben. Wie hat es sich angefühlt, wieder vor Publikum zu stehen?

Brugger: Es war emotional und schräg. Viele Erinnerungen kamen beim Spielen hoch. Was die Songs anderen Menschen bedeuten und welche Rolle sie in deren Leben spielen - das ist total schön. Bei manchen Stücken musste ich mich zusammenreissen, ich konnte kaum singen und musste mich wirklich konzentrieren. Wir sind am Ende in einen Rausch geraten und haben Lieder gespielt, die wir gar nicht geprobt hatten. Ich war selbst so überrascht, wo diese Songs plötzlich herkamen. Wenn Sie mich davor gefragt hätten, hätte ich Ihnen den Text nicht sagen können. Doch als wir losgelegt haben, ist er aus irgendeiner hinteren Gehirnwindung herausgekrochen (lacht). Ich hoffe, dass wir weiterhin alles würdigen und feiern, was wir haben. Dass wir nicht wieder in den alten Trott geraten, sondern auf uns Acht geben. Dass wir alles mit einem schönen Gefühl noch mal neu erleben können.