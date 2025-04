Sportliche Styles: Zu diesen Jacken greifen wir im Frühling

Bomberjacken sind zurück

Ein grosses Comeback feiern im Frühjahr 2025 Bomberjacken. Modelle aus Nylon wirken in Kombination mit Jeans besonders lässig. Zu dunkelblauen oder armeegrünen Jacken passt helles Denim am besten. Dazu ein schlichtes Shirt und Sneakers, und schon steht das Alltagsoutfit. Wer es knalliger mag, kann zu einer Bomberjacke im angesagten Mandarine oder einem knalligen Rot greifen. Als Ausgleich sollte das restliche Outfit in Schwarz, Weiss oder Créme gehalten werden. Accessoires wie Ohrringe können die Statement–Farbe der Jacke aber aufgreifen.