Sportmoderator Claus Müller im Alter von 61 Jahren verstorben

Der Sportmoderator Claus Müller ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Das gab sein langjähriger Arbeitgeber Sport1 bekannt. Wie es in der Mitteilung heisst, erlag Müller unerwartet am 4. April einer kurzen, schweren Krankheit. Müller war für den Sportsender, der zunächst als DSF 1993 an den Start ging, vom ersten Tag an als Reporter, Kommentator, Moderator und Ressortleiter tätig. Er habe den Sender «entscheidend mitgeprägt»: «In ihm verlieren wir einen warmherzigen, hilfsbereiten Kollegen, der voller Optimismus und Lebensfreude war.»