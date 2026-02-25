Sportmoderatorin Laura Papendick ist wieder schwanger

Papendick ist überglücklich

«Wir sind unglaublich glücklich und geniessen diese besondere Phase sehr. Es ist ein grosses Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein», schwärmt die 37–Jährige gegenüber RTL. Ihre Schwangerschaft machte sie auch in einem Clip auf Instagram öffentlich. Darin sind nicht nur ihr Partner und ihr gemeinsamer Sohn zu sehen – auch ihr Babybauch ist bereits deutlich zu erkennen. Dazu schrieb sie schlicht: «We kept a little secret.»