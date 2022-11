Spotify-Jahresrückblick: Das sind die Abräumer 2022

Der grosse Gewinner heisst einmal mehr Bad Bunny (28). Mit 18,5 Milliarden Streams darf sich der puerto-ricanische Rapper das dritte Jahr in Folge über den Titel «meistgestreamter Künstler» freuen. Auch das erfolgreichste Album des Jahres, «Un Verano Sin Ti», stammt von ihm. Mit «Me Porto Bonito» und «Tití Me Preguntó» ist er zudem in den Song-Charts vertreten. Den ersten Platz muss er dort aber Harry Styles (28) überlassen. Dessen Titel «As It Was» wurde 1,6 Milliarden Mal gestreamt. An der Spitze der internationalen Podcast-Charts steht erneut «The Joe Rogan Experience».