Spotify-Krone: Herzogin Meghan erobert mit «Archetypes» Chartspitze

Der weltweit erfolgreiche Musikstreamingdienst Spotify veröffentlicht täglich aktualisierte Charts. Diese zeigen Herzogin Meghans Spitzenposition in den erwähnten Ländern deutlich. Genaue Abrufzahlen für Podcast-Episoden gibt Spotify allerdings nicht bekannt. In den USA hat die Ehefrau von Prinz Harry (37) den kontroversen Podcaster Joe Rogan (55) vom Thron gestossen. Rogan wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, die COVID-19-Pandemie zu verharmlosen. Auch Harry und Meghan hatten im April 2021 ihre Bedenken gegen Falschinformationen auf Spotify bezüglich der weltweiten Pandemie zum Ausdruck gebracht.