Spotify Wrapped 2023: Taylor Swift ist meistgestreamte Künstlerin

Kein Vorbeikommen an Taylor Swift

Wie der Streamingdienst mitteilt, hat Swift in den vergangenen Monaten zusammengerechnet 26,1 Milliarden Streams verbuchen können und landet somit als erste Künstlerin auf dem ersten Platz der international meistgestreamten Acts auf der Plattform. Im weltweiten Vergleich folgen ihr Bad Bunny (29) und The Weeknd (33) aufs Treppchen. Drake (37) und Peso Pluma (24) vervollständigen die Top Five.