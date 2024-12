Spotify Wrapped 2024: Taylor Swift erhält neue Top-Auszeichnung

Taylor Swift ist 2024 weltweiter Top–Act

Swift führt sowohl die deutsche als auch die österreichische, die Schweizer und die internationale Top Ten der beliebtesten Künstlerinnen und Künstler auf der Plattform an. In Deutschland schliessen sich – in dieser Reihenfolge – Luciano, Ayliva, Bonez MC, Apache 207, Pashanim, Travis Scott, Linkin Park, RAF Camora und The Weeknd an. Im globalen Ranking können sich The Weeknd und Bad Bunny Silber sowie Bronze sichern. Dahinter folgen Drake, Billie Eilish, Travis Scott, Peso Pluma, Kanye West, Ariana Grande und Feid.