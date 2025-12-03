Spotify Wrapped 2025: Taylor Swift regiert in Deutschland

Die internationalen Listen

Im globalen Vergleich setzen sich vor allem Acts aus Nordamerika durch, der Sänger Bad Bunny aus Puerto Rico sticht bei den internationalen Top–Artists aber alle anderen aus und verweist selbst Swift auf Rang zwei. Ihnen folgen The Weeknd, Drake und Billie Eilish auf den Plätzen drei bis fünf. Die Sechs geht an Kendrick Lamar, die Sieben an Bruno Mars und Rang acht an Ariana Grande. Die Plätze neun und zehn sichern sich der indische Musiker Arijit Singh und die Band Fuerza Regida.