«Sprachlos»: Lily Collins' Verlobungsring ist wieder da

Diebstahl aus Hotelschliessfach

Im Mai 2023 wurde Collins Opfer eines Diebstahls im Edition Hotel auf dem Sunset Boulevard in West Hollywood. Sie hatte während eines Spa–Besuchs ihren Verlobungsring, ihren Ehering sowie weitere persönliche Gegenstände in einem Schliessfach deponiert. Als sie zurückkehrte, fehlte von allem jede Spur. Das Los Angeles Sheriff's Department bestätigte dem Magazin «People», dass Beamte wegen eines Einbruchs in das Hotel gerufen worden waren, nachdem Gegenstände einer «bekannten weiblichen Berühmtheit» entwendet wurden. Der Gesamtschaden wurde mit mehr als 10.000 US–Dollar angegeben.