Per Kommando lässt sich so nicht nur die nächste Route planen, sondern beispielsweise auch das Schiebedach oder die Fenster über einen Sprachbefehl bedienen. Ein «Hallo Ora», «Hallo Schatzi» oder anderer beliebiger Name reicht aus, dass das Auto zuhört - dann spricht man mit ihm einfach wie mit einem Menschen. Christian Andersen, General Manager Marketing und PR beim deutschen Ora Importeur, spricht in Bezug auf die Marke von einem «Car-panion», also von einem intelligenten und persönlichen Wegbegleiter in Form eines Autos: «Das heisst, wir stellen die Erlebnisse, die ich mit diesem Auto haben werde, in den Vordergrund. Das Auto begleitet mich mit der Sprachsteuerung im Alltag, findet die nächste Pizzeria, spielt mit mir ein Spiel, wenn ich ihm sage, dass mir langweilig ist, und lernt mich über die Zeit immer besser kennen, um sich perfekt auf mich einzustellen.»