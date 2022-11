Sprechender Hut aus «Harry Potter»: Leslie Phillips mit 98 gestorben

Er war der Sprechende Hut in den «Harry Potter»-Filmen

In seiner langen Karriere war Phillips in unzähligen Film- sowie Serienproduktionen aufgetreten. Er stand schon in den 1930er Jahren vor den Kameras und wurde später vor allem durch die «Carry On»-Filmreihe bekannt. Im Laufe der Jahre war der Brite neben zahlreichen internationalen Stars zu sehen, darunter etwa mit Meryl Streep (73), Robert Redford (86) und Klaus Maria Brandauer (79) in «Jenseits von Afrika».