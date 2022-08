Sprecher bestätigt: US-Star Anne Heche ist hirntot

Schon zuvor hatte es geheissen, man nehme nicht an, dass der «Sechs Tage, sieben Nächte»-Star überleben werde. So hätten ihre Familie und ihre Ärzte bereits Vorkehrungen für eine Organspende getroffen. Dies sei auch der Grund, warum die 53-Jährige noch an lebenserhaltenden Maschinen angeschlossen sei.