Sprecher dementiert Gerüchte: Phil Collins ist nicht in Hospizpflege

Bereits im Februar hatte Phil Collins in einem Interview offen über seine gesundheitlichen Probleme, die ihn in seiner musikalischen Tätigkeit einschränken, gesprochen. Obwohl er manchmal darüber nachdenkt, ins Studio zu gehen, habe er aktuell keine grosse Lust mehr, neue Musik zu machen. «Ich denke immer wieder, ich sollte mal runter ins Studio gehen und schauen, was passiert. Aber ich habe dafür einfach keinen Hunger mehr», sagte Collins im Gespräch mit «MOJO». «Das Problem ist, ich war krank. Sehr krank.»